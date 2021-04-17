Son Dakika | NBA'de 7 maçtır kazanan Clippers'ı Furkanlı 76ers durdurdu
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Son Dakika | NBA'de 7 maçtır kazanan Clippers'ı Furkanlı 76ers durdurdu

Son Dakika | NBA'de 7 maçtır kazanan Clippers'ı Furkanlı 76ers durdurdu
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

Edinilen son dakika haberine göre Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Los Angeles Clippers'ı 106-103 mağlup ederek rakibinin 7 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Los Angeles Clippers'ı 106-103 mağlup ederek rakibinin 7 maçlık galibiyet serisine son verdi.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri 76ers, Joel Embiid'in 36 sayı, 14 ribauntla yıldızlaştığı maçta Clippers'ı yenerek üst üste 4. kez kazandı. Embiid, Allen Iverson'ın ardından (2006) art arda 3 maç 35 üstü sayı üreten ilk 76ers oyuncusu oldu.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 18 sayı, 3 ribaunt, 4 asistle galibiyete katkı sağladı. Furkan, son 6 maçta 5. kez çift haneli sayılara ulaştı.

Clippers'ta Paul George'un 37 sayı, 9 ribaunt ve Marcus Morris'in 15 sayı, 2 asistlik performansları kazanmak için yetmedi.

Julius Randle, 44 sayıyla kariyer rekoru kırdı

Doğu Konferansı'nda play-off'a kalma mücadelesi veren New York Knicks, deplasmanda Dallas Mavericks'i 117-109 yendi.

2014 yılının ardından ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Knicks'te Julius Randle, 44 sayı, 10 ribauntla kariyer rekoru kırdı. R.J. Barrett 24 sayı, 8 ribaunt, Derrick Rose ise 15 sayı, 5 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Mavericks'te Kristaps Porzingis'in 23 sayı, 12 ribaunt ve Luka Doncic'in 22 sayı, 19 asistlik katkıları, sezonun 25. yenilgisini önleyemedi.

Sonuçlar

Utah Jazz-Indiana Pacers: 119-111

Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder: 110-104

Washington Wizards-New Orleans Pelicans: 117-115

Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers: 106-103

Toronto Raptors-Orlando Magic: 113-102

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 130-115

Chicago Bulls-Memphis Grizzlies: 115-126

Houston Rockets-Denver Nuggets: 99-128

Minnesota Timberwolves-Miami Heat: 119-111

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 106-107

Dallas Mavericks-New York Knicks: 109-117

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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