Son dakika! Nazmiye Koyuncu cinayeti davasında karar

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara'nın Çubuk ilçesinde Nazmiye Koyuncu'yu evindeki iki aylık bebeğinin yanında bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Ramazan Dirgen, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Nazmiye Koyuncu'yu evindeki iki aylık bebeğinin yanında bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Ramazan Dirgen, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Dirgen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, Koyuncu'nun ailesi ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanığa son savunması için söz verdi.

Sanık Dirgen, "Pişmanım, böyle olmasını istemezdim." dedi.

Koyuncu'nun annesi Sakine ve babası Recep Er de söz alarak sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıl 6 ay, "hırsızlık" suçundan da 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Olayın geçmişi

Çubuk ilçesinde yaşayan Selman Koyuncu, 31 Aralık 2019'da Atatürk Mahallesi'ndeki evinde 19 yaşındaki eşi Nazmiye Koyuncu'yu iki aylık bebeğinin yanında bıçaklanmış halde bulduğunu belirterek 112 Acil Servis'ten yardım istemiş, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadının yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Ramazan Dirgen'i gözaltına almış, şüphelinin evinde suç aleti iki bıçak, kan lekeleri olan elbiseler ile Koyuncu'ya ait cüzdan ve küpe bulunmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Dirgen hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından iddianame düzenlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak