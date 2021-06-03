Son dakika: Nazım Hikmet ölümünün 58. yılında Moskova'daki mezarı başında anıldı
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Son dakika: Nazım Hikmet ölümünün 58. yılında Moskova'daki mezarı başında anıldı

Son dakika: Nazım Hikmet ölümünün 58. yılında Moskova'daki mezarı başında anıldı
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Şair Nazım Hikmet, ölümünün 58. yılında Rusya'nın başkenti Moskova'daki mezarı başında anıldı.

Şair Nazım Hikmet, ölümünün 58. yılında Rusya'nın başkenti Moskova'daki mezarı başında anıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği himayesinde Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Rus-Türk İşadamları Birliğinin (RTİB) katkılarıyla Novodeviçye Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi.

Törene, büyükelçilik, Moskova YEE, RTİB, Rusya Dışişleri Bakanlığının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda Türk ve Rus vatandaşı katıldı.

Programa katılanlar, Nazım Hikmet ile ilgili konuşmalar yaptı ve Hikmet'in mezarına çelenk ile karanfiller bıraktı.

Anma programı kapsamında, Moskova YEE'de "Nazım Hikmet Dostluk" fotoğraf sergisi ve ödül töreni düzenlenecek.

Son dakika: Nazım Hikmet ölümünün 58. yılında Moskova'daki mezarı başında anıldı
Son dakika: Nazım Hikmet ölümünün 58. yılında Moskova'daki mezarı başında anıldı
Son dakika: Nazım Hikmet ölümünün 58. yılında Moskova'daki mezarı başında anıldı
Son dakika: Nazım Hikmet ölümünün 58. yılında Moskova'daki mezarı başında anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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