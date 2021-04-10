Son dakika... Nazilli polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Son dakika haberine göre Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu tacirleri ile mücadelesini sürdürüyor.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu tacirleri ile mücadelesini sürdürüyor.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri son olarak 3 ayrı ikamete yaptığı şok baskınlarda 3 tabanca, 40 adet mermi, 22 gram metamfetamin, 12 gram eroin, 3 gram esrar ve uyuşturucu içme aparatları ele geçirdi.

Operasyonlarda yakalanan O.K., F.S. ve M.S. hakkında adli tahkikatların sürdüğü öğrenildi. Öte yandan 1 hafta içerisinde yapılan çok sayıda operasyonda yakalanan 17 şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtilirken, ekipler uyuşturucu satışı ve kullanımını tamamen bitirme kararlılığı ile mücadelesine devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı