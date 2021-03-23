Son dakika... Nazilli'de uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Nazilli'de uyuşturucu operasyonu

23.03.2021 10:04 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:18
Son dakika... Nazilli'de uyuşturucu operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit ettiği bir adrese baskın yaptı. İkamette yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş 49 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 5 adet fişek, 9 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 750 TL ile uyuşturucu içme aparatları ele geçirdi. Zehir taciri M. T. isimli şahıs yakalanarak yapılan işlemlerinin ardından çıkartıldığı adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mustafa Şentop Fahrettin Altun Enis Berberoğlu
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Jason Statham Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Sergen Yalçın Hikmet Karaman Cevdet Kömürcüoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Nazilli'de uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 10:20:50. #1.14#
title