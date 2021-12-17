Son dakika... Nazilli'de inek kurtarma operasyonu 4 saat sürdü

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Yazırlı Mahallesi'nde 62 yaşındaki Kemal İkiz'in ormanlık alanda doğum yapan ineği ve buzağı Nazilli Belediyesi ekiplerinin 4 saat süren çalışmaları ile kurtarıldı.

Nazilli'ye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Yazırlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ineği doğum yapan ve 1 hafta boyunca kırsalda mahsur kalan vatandaşın imdadına Nazilli Belediyesi ekipleri koştu. Yazırlı Mahalle Muhtarı Erkan Çevik'in durumu bildirmesi üzerine harekete geçen belediye ekipleri, ayağı sakatlanan ineğin bulunduğu ağaçlık alana kadar iş makinaları ile yol açtı.

İnsan gücünün yetersiz kaldığı çalışmada, ilk etapta yeni doğum yapan inek, kepçe ile taşınarak Kemal İkiz'in Yazırlı'da bulunan evine götürüldü. Bu esnada ormanlık alanda kaybolan buzağı ise drone ile yürütülen arama çalışmalarının ardından bulundu. Geçimini hayvancılıkla sağlayan 62 yaşındaki İkiz, 'Nazilli' adını verdiği yeni doğan buzağısı ile birlikte iş makinasına yüklenerek kırsaldaki evine taşındı.

Desteklerinden dolayı Nazilli Belediyesi'ne teşekkür eden Mahalle Muhtarı Çevik, "Kurtarma çalışmalarımız sabah erken saatlerde başladı. Yaklaşık 4 saatlik bir çalışmanın ardından inek ve buzağısı evine ulaştırıldı. Biz Nazilli Belediyesi'ne durumu ilettik. Sağ olsun başkanımız hemen ekipleri yönlendirdi. Emek veren herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. - AYDIN