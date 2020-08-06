Son dakika... Nazilli Belediyespor golcüsünü buldu Bir son dakika haberine göre TFF 3'üncü Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Nazilli Belediyespor golcüsünü buldu.

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Nazilli Belediyespor golcüsünü buldu. Siyah-beyazlılar Pazarspor'un forveti Muhammet Ali Aydın ile her konuda anlaşmaya vardı. Karacabey Belediyespor'un yedek golcüsü Ömer Çetinnbaş'ı da kadrosuna katan siyah-beyazlılar, bir süredir temasta olduğu Muhammed Ali Aydın transferini bitirip golcü sıkıntısını çözdü.

Futbola İzmirspor altyapısında başlayan deneyimli futbolcu, Maltepespor, Bucaspor, Elazığ Belediyespor, Serik Belediyespor, Payaspor ve son olarak Pazarspor formaları giydi. Karadeniz ekibiyle 2'nci Lig'e çıkan Aydın, bu sezon 27 maçta forma giyerken rakip fileleri 7 kez sarstı.

Kaynak: DHA