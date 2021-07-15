Son dakika! Nazili'de tarım arazisinde başlayan yangın makilik alana da sıçradı (2)
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Son dakika! Nazili'de tarım arazisinde başlayan yangın makilik alana da sıçradı (2)

Son dakika! Nazili'de tarım arazisinde başlayan yangın makilik alana da sıçradı (2)
Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre HAVADAN MÜDAHALE DURDURULDU Aydın'ın Nazilli ilçesinde, tarım arazisinde başlayan ve rüzgar nedeniyle makilik alana sıçrayan yangın etkisini sürdürmeye devam ediyor.

HAVADAN MÜDAHALE DURDURULDU 

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, tarım arazisinde başlayan ve rüzgar nedeniyle makilik alana sıçrayan yangın etkisini sürdürmeye devam ediyor. Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterler ile yapılan müdahalenin durdurulduğu öğrenildi. Bölgede bulunan 30 arazöz, 3 dozer, su tankları, belediyeye ait 2 itfaiye aracı ve çok sayıda personelle yangın söndürme çalışmaları sürdürülüyor. 

Murat GÜRKAN/NAZİLLİ (Aydın),  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan

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