Son dakika! "NATO'ya ait AWACS uçağına, 23.000 feet irtifada yakıt ikmali yapıldı"
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Son dakika! "NATO'ya ait AWACS uçağına, 23.000 feet irtifada yakıt ikmali yapıldı"

Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, "NATO güvence tedbirleri kapsamında, NATO'ya ait AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada yakıt ikmali yapıldı" bilgisini paylaştı.

Son dakika!
11.07.2020 17:27 | Son Güncelleme: 11.07.2020 17:55

Milli Savunma Bakanlığı, "NATO güvence tedbirleri kapsamında, NATO'ya ait AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada yakıt ikmali yapıldı" bilgisini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO güvence tedbirleri kapsamında, NATO'ya ait AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada yakıt ikmali yapıldı" ifadelerine yer verildi. Bakanlık, konuya ilişkin fotoğrafları da paylaştı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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