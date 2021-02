NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Bak: Müttefiklerimizden beklentimiz, terörle mücadelemize destek vermeleri

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak, "En öncelikli beklentimiz, müttefiklerimizin PKK ve PYD/YPG başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemize koşulsuz destek vermeleridir" dedi.

NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin NATO'ya üye oluşunun 69'uncu yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Türkiye'nin, NATO'nun güçlü ve güvenilir bir üyesi olduğunu belirten Bak, "NATO üyeliği Türkiye için yalnızca güvenlik mülahazasıyla atılmış bir adımı değil, aynı zamanda ülkemizin dünya barışı ve güvenliğine katkı sağlama hususundaki kararlılığını temsil etmektedir. Dünyanın her tarafında barış ve güvenliği tehdit eden yeni olguların ortaya çıktığı, güvenlik yaklaşımının günden güne değiştiği bu dönemde, tehditlerin bertaraf edilmesi için diyalog ve iş birliğinin geliştirilmesi her zamankinden çok daha gereklidir. Bu noktada, ittifakın değişen dünyaya kapsamlı bakış açısıyla hızlı ve gerekli uyumu sağlayabilmesi adına uygun bir güç ve kapasiteyle donatılması gerekmektedir" dedi.

'MÜTTEFİKLERİMİZDEN BEKLENTİMİZ, TERÖRLE MÜCADELE DESTEK VERMELERİ'NATO'nun güney sınırında ittifakın karşılaştığı her türlü tehditle mücadele eden Türkiye'nin, tüm müttefiklerden gerekli desteği almasının, NATO'nun güvenilirliği, caydırıcılığı ve itibarının sürdürülmesi açısından önem taşıdığını ifade eden Bak, şunları kaydetti:

"Özellikle bölgede ittifak dışı müttefik arayışlarının ve terör örgütlerinin sahada kullanılabilirlikleri üzerinden meşru addedilmelerinin NATO bünyesinde de birlik ruhuna ve ortak değerleri koruma anlayışına zarar vereceği aşikardır. Bu bağlamda en öncelikli beklentimiz, müttefiklerimizin PKK ve PYD/YPG başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemize koşulsuz destek vermeleridir. 2030 vizyonuyla, değişen tehdit ortamına adapte olmaya çalışan, birtakım kapsamlı revizyon çalışmaları başlatan NATO'nun bu hedefinde başarıya ulaşabilmesi için, ittifakın temelinde yer alan dayanışma, insicam ve güvenliğin bölünmezliği ilkelerini, ayrım yapmadan terörizmin bertaraf edilmesi dahil, tatbik etmesi şarttır. NATO PA, kurumsallaşmış bir parlamenter diplomasi platformu olarak 60 yılı aşkın bir süredir parlamenter diyalog temelinde faaliyet göstermektedir. NATO PA toplantıları İttifak politikalarının başarıya ulaştırılmasında önemli bir role sahiptir. NATO PA Türk Delegasyonu da müttefik ülkelerdeki muhataplarıyla yakın iş birliği içindeki yoğun çalışmalarıyla terörle mücadele ve diğer savunma ve güvenlik konularında ülkemizin ittifaktan talep ve beklentilerini her fırsatta dile getirmekte, ayrıca demokrasinin dayanağı olan halk iradesinin NATO faaliyetlerine yansıtılmasına aracı olmaktadır. Bu işlevi itibarıyla NATO PA, ittifakın yumuşak gücünün önemli bir unsuru olmaya devam etmektedir. NATO PA Türk Delegasyonu, Türkiye'nin NATO'daki önde gelen konumuna mütenasip şekilde, dünya barış, istikrar ve güvenliğine elinden gelen her türlü desteği sağlamaya bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de her fırsatta en etkin şekilde devam edecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı