Son dakika: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Misket bombalarının ve diğer silahların kullanıldığını duyduk. Araştırmalarımız devam ediyor. - Haberler

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Son dakika: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Misket bombalarının ve diğer silahların kullanıldığını duyduk. Araştırmalarımız devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,

Son dakika habere göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Misket bombalarının ve diğer silahların kullanıldığını duyduk. Araştırmalarımız devam ediyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Misket bombalarının ve diğer silahların kullanıldığını duyduk. Araştırmalarımız devam ediyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi de araştırıyor. Bu uluslararası hukukun ihlalidir" dedi. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı - Politika

Jens Stoltenberg, Politika, Haberler

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