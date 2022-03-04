Son dakika: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Misket bombalarının ve diğer silahların kullanıldığını duyduk. Araştırmalarımız devam ediyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Misket bombalarının ve diğer silahların kullanıldığını duyduk. Araştırmalarımız devam ediyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi de araştırıyor. Bu uluslararası hukukun ihlalidir" dedi. - BRÜKSEL

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