Son dakika... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "ABD çekilme kararı aldıktan sonra diğer NATO üyelerinin Afganistan'da kalması mümkün değil, 30 müttefik...

Gelen son dakika haberine göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "ABD çekilme kararı aldıktan sonra diğer NATO üyelerinin Afganistan'da kalması mümkün değil, 30 müttefik anlaşarak çekilmeye karar verdik" dedi.