Son Dakika | NATO Genel Sekreteri ile Polonya Dışişleri Bakanı, Çavuşoğlu'na yangınlarda ölenler için taziye dileğinde bulundu
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Son Dakika | NATO Genel Sekreteri ile Polonya Dışişleri Bakanı, Çavuşoğlu'na yangınlarda ölenler için taziye dileğinde bulundu

Son Dakika | NATO Genel Sekreteri ile Polonya Dışişleri Bakanı, Çavuşoğlu'na yangınlarda ölenler için taziye dileğinde bulundu
Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Türkiye'de devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye, Türkiye için geçmiş olsun dileğinde bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Türkiye'de devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye, Türkiye için geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg ve Rau ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Görüşmede, Çavuşoğlu'na, devam eden yangınlarda hayatını kaybedenler için taziye dileyip ülkeye geçmiş olsun dileklerini ileten Genel Sekreter Stoltenberg, NATO'nun Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu ile Stoltenberg, görüşmede Afganistan'daki durumu da ele aldı.

Polonyalı Dışişleri Bakanı Rau da Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'de süren olan yangınlarda hayatını kaybedenler için taziye ve Türk halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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