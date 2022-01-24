Son dakika! NATO, Doğu Avrupa'ya ilave savaş uçağı ve savaş gemileri gönderiyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! NATO, Doğu Avrupa'ya ilave savaş uçağı ve savaş gemileri gönderiyor

Son dakika! NATO, Doğu Avrupa'ya ilave savaş uçağı ve savaş gemileri gönderiyor
AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: NATO, Doğu Avrupa'daki müttefik ülkelere ilave savaş uçağı ve savaş gemileri gönderileceğini bildirdi.

NATO, Doğu Avrupa'daki müttefik ülkelere ilave savaş uçağı ve savaş gemileri gönderileceğini bildirdi.

NATO'dan yapılan açıklamada, üye ülkelerin Doğu Avrupa'daki müttefiklere ilave savaş gemileri ve savaş uçakları göndereceği ve kuvvetlerini hazır tuttuğu belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna içinde ve çevresinde askeri yığınağını artırdığı sırada ittifakın caydırıcılık ve savunmasını tahkim ettiği kaydedildi.

NATO'nun açıklamasına göre, NATO ülkelerinden Danimarka Baltık Denizine bir fırkateyn gönderiyor ve NATO'nun bölgedeki hava devriyesini desteklemek üzere Litvanya'ya 4 F-16 uçağı göndermeye hazırlanıyor.

İspanya, Bulgaristan'a savaş uçakları göndermeyi planlıyor, ayrıca NATO'nun deniz güçlerine katılmak üzere savaş gemileri gönderiyor.

Fransa, NATO komutası altında görev yapmak üzere Romanya'ya asker göndermeye hazır olduğunu bildirirken Hollanda, nisandan itibaren hava devriyesi için Bulgaristan'da 2 F-35 savaş uçağını bulunduracak. Hollanda ayrıca bir gemisini ve NATO Mukabele Kuvveti için kara birliklerini hazır tutacak.

NATO açıklamasında ABD'nin de ittifakın doğu kısmında askeri varlığını artırmayı planladığını açıkça ifade ettiği vurgulandı.

NATO 2014'te Ukrayna'ya ait Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakı sonrasında Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'daki 4 çok uluslu muharebe grubu ile doğu kanadında varlığını artırmıştı.

Bu birliklere İngiltere, Kanada, Almanya ve ABD liderlik ediyor. Birlikler muharebeye hazır tutuluyor. NATO, bu birliklerin varlığının, herhangi bir müttefike saldırının tüm ittifaka yapılmış sayılacağını gösterdiğini vurguluyor. NATO, 2014'ten önce ittifakın doğu kısmında NATO gücü bulunmadığının altını çiziyor.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri

Litvanya, Ukrayna, Rusya, Savaş, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title