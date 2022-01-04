Son dakika! Narkotik polisleri geçen yıl 264 bin 202 şüpheli yakaladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Narkotik polisleri geçen yıl 264 bin 202 şüpheli yakaladı

Son dakika! Narkotik polisleri geçen yıl 264 bin 202 şüpheli yakaladı
AA / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Türkiye genelinde narkotik ekiplerince geçen yıl düzenlenen 193 bin 213 operasyonda 264 bin 202 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye genelinde narkotik ekiplerince geçen yıl düzenlenen 193 bin 213 operasyonda 264 bin 202 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, narkotik ekipleri geçen yıl uyuşturucu satıcıları ile mücadelelerinde önemli başarılara imza attı.

Ekipler, Türkiye genelinde 2021'de 193 bin 213 operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda 264 bin 202 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev, araba, iş yeri ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda 19,3 ton esrar, 1,2 ton skunk, 14,4 ton esrar, 478 kilogram kokain, 3,8 ton metamfetamin, 4,5 milyon captagon, 4,4 milyon ecstasy, 5,5 milyon sentetik ecza, 1 milyon kök kenevir bitkisi, 1,9 ton bonzai ile 59 kilogram bonzai hammaddesi ele geçirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)

 Türkiye'de 44 bin 869 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 160 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 44 bin 869 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 160 kişi yaşamını yitirdi

 Türkiye'de son 24 saatte 368 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin 869 kişinin testi pozitif çıktı, 160 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 368 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin 869 kişinin testi pozitif çıktı, 160 kişi yaşamını yitirdi.

AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title