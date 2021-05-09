Son dakika! Narkotik polisinden sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması
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Son dakika! Narkotik polisinden sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması

Son dakika! Narkotik polisinden sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik ve HES uygulaması düzenlendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik ve HES uygulaması düzenlendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekiplerinin de desteğiyle İlkadım ilçesinde narkotik ve HES uygulaması düzenlendi. Zeytinlik Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde düzenlenen narkotik ve HES uygulamasında şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde arama yapılırken, korona virüse karşı ise HES uygulaması yapılıp sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı izin belgesi kontrolü yapıldı.

Kurallara uymayanlara idari yaptırım tutanağı tanzim edildi. - SAMSUN

Son dakika! Narkotik polisinden sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması
Son dakika! Narkotik polisinden sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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