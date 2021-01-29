Son dakika... Narkotik köpeği "Oscar" ilk görevinde 4 kilo 500 gram uyuşturucu buldu
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Son dakika... Narkotik köpeği "Oscar" ilk görevinde 4 kilo 500 gram uyuşturucu buldu

29.01.2021 09:39 | Son Güncelleme: 29.01.2021 09:42
Son dakika... Narkotik köpeği

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'te, jandarma bünyesinde görev yapan narkotik köpeği "Oscar", ilk görevinde 4 kilo 500 gram uyuşturucu madde buldu.

Gaziantep'te, jandarma bünyesinde görev yapan narkotik köpeği "Oscar", ilk görevinde 4 kilo 500 gram uyuşturucu madde buldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Askoç uygulama noktasında takipte olan bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Jandarma bünyesinde narkotik köpeği olarak göreve başlayan ve ilk operasyonuna çıkan "Oscar", otobüste yaptığı aramada bir çantanın içine gizlenmiş 4 kilo 500 gram uyuşturucu tespit etti.

Yolculardan 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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