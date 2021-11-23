Son dakika: Narkotik köpeği 'Bella' tespit etti, polisler ele geçirdi - Haberler
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Son dakika: Narkotik köpeği 'Bella' tespit etti, polisler ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Narkotik köpeği 'Bella' tespit etti, polisler ele geçirdi

Son dakika haber... Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nün narkotik köpeği 'Bella' uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nün narkotik köpeği 'Bella' uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Bella'nın tespit ettiği 2 kilo metamfetamin, bir otomobilin bagajının döşemesinin altından çıktı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce Afyonkarahisar-Kütahya karayolunda uygulama yapıldı. Narkotik köpeği 'Bella'nın da katıldığı uygulama esnasında, Bella'nın tespit ettiği bir otomobilde detaylı arama yapıldı. Yabancı uyruklu bir şüphelinin otomobilinin bagajını söken polis ekipleri 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Hadı A. isimli yabancı uyruklu şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapma suçu kapsamında gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika: Narkotik köpeği 'Bella' tespit etti, polisler ele geçirdi

Son dakika: Narkotik köpeği 'Bella' tespit etti, polisler ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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