Son dakika! Narkotik dedektör köpeği "Manken" Adıyaman'da jandarmanın en büyük yardımcısı
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Son dakika! Narkotik dedektör köpeği "Manken" Adıyaman'da jandarmanın en büyük yardımcısı

Son dakika! Narkotik dedektör köpeği 'Manken' Adıyaman'da jandarmanın en büyük yardımcısı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki narkotik dedektör köpeği "Manken", uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına büyük katkı sağlıyor.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki narkotik dedektör köpeği "Manken", uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına büyük katkı sağlıyor.

Eğitiminin ardından zorlu testlerden geçen Alman Pointer cinsi 6 yaşındaki "Manken" isimli köpek, 8 ay önce Adıyaman'a getirildi.

Jandarmanın gözbebeği olan "Manken", 8 aylık süre içerisinde 132 operasyonda yer alıp, 3 kilo 390 gram sentetik uyuşturucu, 275 uyuşturucu hap, 2 kilo 400 gram esrar maddesi bulunmasında önemli rol oynadı.

Köpek eğitmeni Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Kese, AA muhabirine, 8 aydır birlikte görev yaptıkları dedektör köpeğin her an göreve hazır olduğunu söyledi.

"Manken"in operasyonların yanı sıra kırsalda ve kent giriş çıkışlarında yararlanıldığını aktaran Kese, dedektör köpeğin uyuşturucu satıcılarının adeta korkulu rüyası haline geldiğini ifade etti.

Kese, "Köpeğimiz 'Manken', İl Jandarma Komutanlığının göz bebeği halinde. Benim sözümden çıkmıyor. Alman Pointer cinsi köpeğimiz, uyuşturucu bulma noktasında hassas burnuyla yaklaşıp, kısa süre içerisinde tepki veriyor." dedi.

Köpeğin ev, araçlar ve kırsalda toprağa gömülü vaziyette olan uyuşturucuyu kısa sürede bulduğunu aktaran Kese, "Her sabah kalktığımda onunla yakından ilgileniyorum. Mamasını yedikten sonra ise eğitim parkurunda yaklaşık 2 saatlik çalışmalar yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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