Son Dakika: Nargile kafeler açıldı mı? Nargile yasağı devam ediyor mu?
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Son Dakika: Nargile kafeler açıldı mı? Nargile yasağı devam ediyor mu?

Son Dakika: Nargile kafeler açıldı mı? Nargile yasağı devam ediyor mu?
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Son Dakika: Nargile kafelerin açılıp açılmayacağı ile ilgili bilgilere erişmek isteyen vatandaşlarımız Nargile kafeler açıldı mı? sorusunun yanıtını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı. Peki, Nargile kafeler açıldı mı? Nargile yasağı devam ediyor mu? Nargile Kafeler ne zaman açılacak?

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımlanmıştı. Nargile kafelerin açılıp açılmayacağı ile ilgili bilgilere erişmek isteyen vatandaşlarımız Nargile kafeler açıldı mı? sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Nargile kafeler açıldı mı? Nargile yasağı devam ediyor mu? Nargile Kafeler ne zaman açılacak? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: NARGİLE KAFELER AÇILDI MI?

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre; faaliyet konusu "nargile salonu/kafesi" olan iş yerlerinin faaliyetlerine verilen ara yeni karar alınıncaya kadar devam edecek, hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılamayacak.

#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL
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Son Dakika: Nargile kafeler açıldı mı? Nargile yasağı devam ediyor mu? - Haberler
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