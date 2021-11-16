Son dakika! Narenciye paketleme makinesine kapılan Suriyeli Ula öldü (2) - Haberler
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Son dakika! Narenciye paketleme makinesine kapılan Suriyeli Ula öldü (2)

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel
Son dakika! Narenciye paketleme makinesine kapılan Suriyeli Ula öldü (2)

Son dakika haber: VARDİYA AMİRİ TUTUKLANDIMersin'in merkez Akdeniz ilçesinde Suriye uyruklu Ula Kerem'in eşarbının narenciye paketleme makinesine kapılması sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada vardıya amiri olarak çalışan Ali Ataşoğlu (32) ile iş güvenliği uzmanı Aydın Demirel (30)...

ULA, MUĞLA (DHA) - VARDİYA AMİRİ TUTUKLANDI

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde Suriye uyruklu Ula Kerem'in eşarbının narenciye paketleme makinesine kapılması sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada vardıya amiri olarak çalışan Ali Ataşoğlu (32) ile iş güvenliği uzmanı Aydın Demirel (30) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Ali Ataşoğlu tutuklandı, Aydın Demirel ise serbest bırakıldı.


Mersin'de eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan çocuk yaşamını yitirdi

Mersin'de eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan çocuk yaşamını yitirdi

 Akar: '24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 32 bin 901, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 426...

Akar: "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 32 bin 901, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 426...

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Son Dakika Haberleri

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