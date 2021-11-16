Son dakika! Narenciye paketleme makinesine kapılan Suriyeli Ula öldü (2)
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel
Son dakika haber: VARDİYA AMİRİ TUTUKLANDIMersin'in merkez Akdeniz ilçesinde Suriye uyruklu Ula Kerem'in eşarbının narenciye paketleme makinesine kapılması sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada vardıya amiri olarak çalışan Ali Ataşoğlu (32) ile iş güvenliği uzmanı Aydın Demirel (30)...
ULA, MUĞLA (DHA) - VARDİYA AMİRİ TUTUKLANDI
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde Suriye uyruklu Ula Kerem'in eşarbının narenciye paketleme makinesine kapılması sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada vardıya amiri olarak çalışan Ali Ataşoğlu (32) ile iş güvenliği uzmanı Aydın Demirel (30) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Ali Ataşoğlu tutuklandı, Aydın Demirel ise serbest bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Son Dakika Haberleri
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