Son dakika... Nallıhan ilçesinde yangın tankeri konusunda mahalle muhtarı ve azalara kurs veriliyor

Edinilen son dakika haberine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Nallıhan ilçesinin taşra mahallelerine teslim edilen yangın tankerleriyle ilgili muhtarlar ve azalara bilgilendirmede bulunuluyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Nallıhan ilçesinin taşra mahallelerine teslim edilen yangın tankerleriyle ilgili muhtarlar ve azalara bilgilendirmede bulunuluyor.

Nallıhan Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Özmen, AA muhabirine, ilçede 40 dolayında köye yangın için su tankeri verildiğini, bunların kullanımıyla ilgili Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından bilgilendirmede bulunulduğunu söyledi.

Olası yangında öncü görevi yapacak 3 ton su kapasiteli yangın tankeri konusunda uygulamalı olarak itfaiye ekiplerinin bilgilendirme yapıldığını anlatan Özmen, "Su tankeri, traktör kuyruk miline bağlanarak çalışıyor. Oldukça da işe yararlı bir ekipman. Ayrıca köyde su şebekesi var ise ona bağlanarak ta çalışabiliyor." dedi.

Özmen, kendilerine tanker desteği sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve bilgilendirmede bulunan İtfaiye Daire Başkanlığına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak