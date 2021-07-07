Son dakika... Nallıhan ilçesinde yangın tankeri konusunda mahalle muhtarı ve azalara kurs veriliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Nallıhan ilçesinde yangın tankeri konusunda mahalle muhtarı ve azalara kurs veriliyor

Son dakika... Nallıhan ilçesinde yangın tankeri konusunda mahalle muhtarı ve azalara kurs veriliyor
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Nallıhan ilçesinin taşra mahallelerine teslim edilen yangın tankerleriyle ilgili muhtarlar ve azalara bilgilendirmede bulunuluyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Nallıhan ilçesinin taşra mahallelerine teslim edilen yangın tankerleriyle ilgili muhtarlar ve azalara bilgilendirmede bulunuluyor.

Nallıhan Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Özmen, AA muhabirine, ilçede 40 dolayında köye yangın için su tankeri verildiğini, bunların kullanımıyla ilgili Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından bilgilendirmede bulunulduğunu söyledi.

Olası yangında öncü görevi yapacak 3 ton su kapasiteli yangın tankeri konusunda uygulamalı olarak itfaiye ekiplerinin bilgilendirme yapıldığını anlatan Özmen, "Su tankeri, traktör kuyruk miline bağlanarak çalışıyor. Oldukça da işe yararlı bir ekipman. Ayrıca köyde su şebekesi var ise ona bağlanarak ta çalışabiliyor." dedi.

Özmen, kendilerine tanker desteği sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve bilgilendirmede bulunan İtfaiye Daire Başkanlığına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

Mutfakta patlayan buzdolabı evi kül etti, çocuklarını pencereden atarak kurtardı
Mutfakta patlayan buzdolabı evi kül etti, çocuklarını pencereden atarak kurtardı
Yangında mahsur kalan komşusunu kurtaran 15 yaşındaki Bosnalı genç, İsveç'te kahraman ilan edildi
Yangında mahsur kalan komşusunu kurtaran 15 yaşındaki Bosnalı genç, İsveç'te kahraman ilan edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Kartal Tibet İbrahim Selim Mahsun Kırmızıgül
Spor Arda Turan Erol Bulut Sergen Yalçın Younes Belhanda Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Nallıhan ilçesinde yangın tankeri konusunda mahalle muhtarı ve azalara kurs veriliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 14:00:14. #1.15#

title