Son Dakika: - Nallıhan'da Terk Edilmiş Helikopter 8 yıl sonra kaldırıldı
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Son Dakika: - Nallıhan'da Terk Edilmiş Helikopter 8 yıl sonra kaldırıldı

Son dakika 3. sayfa haberine göre - Nallıhan'da Terk Edilmiş Helikopter 8 yıl sonra kaldırıldı Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 2012 yılının Haziran ayında yaşanan olayda Çalıalan köyü Baraman Mahallesi Alancık mevkisine 8 yıl önce mantar toplamak amacıyla giden Sedat Çelik ve Ergün Açıkgöz, dağ yamacındaki bulunan tarlada...

23.06.2020 19:28 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:10

- Nallıhan'da Terk Edilmiş Helikopter 8 yıl sonra kaldırıldı

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 2012 yılının Haziran ayında yaşanan olayda Çalıalan köyü Baraman Mahallesi Alancık mevkisine 8 yıl önce mantar toplamak amacıyla giden Sedat Çelik ve Ergün Açıkgöz, dağ yamacındaki bulunan tarlada kısmen parçalanmış helikopter bulmuştu. Şaban Açıkgöz'e ait 20 dönümlük arazide bulunan helikopterin kaldırılması için bir çok girişimde bulunulmasına rağmen yanıt alınamamıştı.

Tarlada bulunan helikopterin üzerindeki "G-CCWJ R44 clıpper II CITY&DOCKLANDS GROUP" yazıları dikkat çekmişti.

Aradan geçen 8 yılın sonunda helikoptere dair bir ses çıkmayınca helikopter hurdaya çıktı. Hurdaya çıkan helikopter Sakarya Karasu'da helikopter meraklısı bir aileye satıldı. Helikopterin tarlasından taşınması sonucu mutluluğunu dile getiren tarla sahibi " Sonunda tarlamda rahatça ekin yapabileceğim" dedi.

Son Dakika: - Nallıhan'da Terk Edilmiş Helikopter 8 yıl sonra kaldırıldı

Kaynak: İHA

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