Son Dakika | Nallıhan'da jandarma ekiplerinden sokak hayvanlarına yem
27.01.2021 18:17 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:20
Son dakika haber: Nallıhan'da İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sokak hayvanları için belirli noktalara yem bırakıldı.
Nallıhan'da İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sokak hayvanları için belirli noktalara yem bırakıldı.
Nallıhan Jandarma Komutanlığı ekipleri soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çalışma başlattı.
Ekipler sokak hayvanları için ilçede belirlenen noktalara yem bırakıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak