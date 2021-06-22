Son dakika... Nallıhan'da 150 kök Hint keneviri ele geçirildi: 2 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 150 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 150 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, saksılarda ve bidonlarda yetiştirilen 150 Hint kenevir, bir miktar esrar ile Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak