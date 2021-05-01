Son dakika: Nakil sırasında cenazeler karıştı; annesinin kayıp olduğunu öne sürdü
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Son dakika: Nakil sırasında cenazeler karıştı; annesinin kayıp olduğunu öne sürdü

Son dakika: Nakil sırasında cenazeler karıştı; annesinin kayıp olduğunu öne sürdü
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yücel DURAK - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: İSTANBUL'da böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Gurbet Daban'ın (61) cenazesinin, içinde 4 cenazenin daha bulunduğu nakil aracıyla memleketi Siirt'e getirilirken, yolda karıştığı öne sürüldü.

İSTANBUL'da böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Gurbet Daban'ın (61) cenazesinin, içinde 4 cenazenin daha bulunduğu nakil aracıyla memleketi Siirt'e getirilirken, yolda karıştığı öne sürüldü. Daban'ın oğlu Ercan Daban, "İstanbul'dan farklı illerde toprağa verilmek için nakil aracıyla 5 cenaze gönderildi. Siirt'e getirilen cenazesinin anneme ait olmadığını gördük. Şu an annemim cenazesi kayıp" dedi.

İstanbul'da böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Gurbet Daban'ın cenazesi, içerisinde 4 cenazenin daha bulunduğu nakil aracıyla memleketi Siirt'e gönderildi. Araçtaki 4 cenaze farklı illerde ailelerine teslim edildi. Ercan Daban da Siirt'te annesine ait olduğu belirtilen cenazeyi nakil aracından alarak defin öncesi Sancak Çarşı Camisi'ne götürdü. Burada, cenaze namazı öncesi yakınları cenazenin Gurbet Daban'a ait olmadığını fark etti.Olayın ortaya çıkmasının ardından Ercan Daban, yetkililere durumu bildirdi. Yetkililer, Daban'a, annesinin cenazesinin Sakarya'da indirilen cenaze ile karışmış olabileceğini söyledi. Bunun üzerine Ercan Daban, Sakarya'daki aile ile iletişime geçti. Ancak bu aile cenazenin kendilerine ait olduğunu belirtti. Ercan Daban, "Vasiyeti üzerine annemi memleketimiz Siirt'e toprağa verecektik. Yakınlarımızla birlikte cenaze namazını kılmak için bekliyorduk. Bu sırada cenazede yazılan ismin annemin olmadığını fark ettik. Cenazenin bize ait olmadığını öğrendik. İstanbul'dan farklı illerde toprağa verilmek için nakil aracıyla 5 cenaze gönderildi. Büyük ihtimalle cenazemiz farklı bir şehre götürüldü. Cenazeyi getiren yetkililer, Sakarya'ya götürülen cenaze ile karıştığını söylediler. Biz de bunun üzerine Sakarya'daki cenaze sahiplerine ulaştık, cenazelerinin kendilerine ait olduğunu söylediler. Şu an annemim cenazesi kayıp. Bunun sorumlusunun bulunmasını istiyoruz yetkililer cenazemize bile sahip çıkmadılar" dedi. 


Son dakika: Nakil sırasında cenazeler karıştı; annesinin kayıp olduğunu öne sürdü
Son dakika: Nakil sırasında cenazeler karıştı; annesinin kayıp olduğunu öne sürdü
Son dakika: Nakil sırasında cenazeler karıştı; annesinin kayıp olduğunu öne sürdü
Son dakika: Nakil sırasında cenazeler karıştı; annesinin kayıp olduğunu öne sürdü
Son dakika: Nakil sırasında cenazeler karıştı; annesinin kayıp olduğunu öne sürdü
Son dakika: Nakil sırasında cenazeler karıştı; annesinin kayıp olduğunu öne sürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yücel DURAK

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