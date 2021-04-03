Son dakika! Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Bir son dakika haberine göre Türkiye Halter Federasyonu, 19-23 Nisan tarihlerinde Bursa'da yapılması planlanan Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın tarihinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 17-20 Mayıs tarihine alındığını duyurdu.

Türkiye Halter Federasyonu, 19-23 Nisan tarihlerinde Bursa'da yapılması planlanan Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın tarihinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 17-20 Mayıs tarihine alındığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "19-23 Nisan tarihlerinde Bursa ilinde yapılması planlanan Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın tarihi 29 Mart'ta toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan Kovid-19 pandemi tedbirleri göz önünde bulundurularak federasyonumuz tarafından 17-20 Mayıs tarihine alınmıştır. Antrenör, hakem ve sporcularımıza duyurulur." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, antrenör, hakem ve sporcuların turnuva için göndermiş oldukları listelerin geçerli olduğu, bir daha liste istenmeyeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak