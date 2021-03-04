Son Dakika | Myanmar'ın Washington Büyükelçiliği, askeri yönetimin göstericileri öldürmesine tepki gösterdi
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Son Dakika | Myanmar'ın Washington Büyükelçiliği, askeri yönetimin göstericileri öldürmesine tepki gösterdi

04.03.2021 23:57 | Son Güncelleme: 05.03.2021 00:00
Son Dakika | Myanmar'ın Washington Büyükelçiliği, askeri yönetimin göstericileri öldürmesine tepki gösterdi

Son dakika gündem haberi... Myanmar'ın Washington Büyükelçiliği, Myanmar'da askeri darbe karşıtı göstericilerin öldürülmesini kınayarak, askeri yönetimin tutumuna karşı çıktı.

Myanmar'ın Washington Büyükelçiliği, Myanmar'da askeri darbe karşıtı göstericilerin öldürülmesini kınayarak, askeri yönetimin tutumuna karşı çıktı.

Büyükelçiliğin Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, 1 Şubat'tan bu yana ülkede darbe yapan yönetimin barışçıl göstericilere karşı tavrının kendilerini oldukça rahatsız ettiği belirtildi.

"Büyükelçiliğimiz, güvenlik güçlerinin eylemi sonucunda barışçıl protesto düzenleyen sivillerin yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duymaktadır ve ölüme yol açan güç kullanımırı reddetmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, yönetimin aşırı güç kullanmaktan kaçınması gerektiği vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin, Myanmar konusundaki açıklamalarının ciddiye alındığının altının çizildiği açıklamada, "Myanmar'ın Washington Büyükelçiliği, Myanmar Cumhuriyetinin egemenliğini, temsil etmek işlevini ve ülkenin ve halkının çıkarlarına hizmet etmeyi sürdürecektir." ifadesini kullanıldı.

Myanmar'daki darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Türkiye darbeyi kınadı. Batı ülkelerinden çeşitli tepkiler ve eleştiriler geldi.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başladı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 56 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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