Myanmar'daki askeri darbe davasında yeni gelişme
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Myanmar'daki askeri darbe davasında yeni gelişme

Myanmar'daki askeri darbe davasında yeni gelişme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Kyi, 24 Mayıs'ta yapılacak bir duruşmaya ilk kez katılacak.

Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Kyi, 24 Mayıs'ta yapılacak bir duruşmaya ilk kez katılacak.

Myanmar'da 1 Şubat'taki askeri darbe sonrası ordu tarafından görevden alınarak tutuklanan Demokrasi için Ulusal Birlik Partisi (NLD) lideri Aung San Suu Kyi'nin farklı suçlamalarla yargılandığı davaya dair yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, bugün gerçekleştirilen oturumda Suu Kyi'nin ilk kez 24 Mayıs'ta hakim karşısına çıkmasına karar verdi. Ülke basınında yer alan haberlerde, 1 Şubat'tan bu yana kamuoyunun karşısına çıkarılmayan Suu Kyi'nin 24 Mayıs'ta mahkemeye katılacağı savunma ekibi tarafından da doğrulandı. Duruşma Suu Kyi'nin kaldığı konuta yakın bir salonda gerçekleştirilecek.

VİDEO KONFERANS İLE KATILIYORDU

75 yaşındaki Suu Kyi tutuklanmasının ardından yapılan duruşmalara video konferans yoluyla katılmış, kendisine lisanssız telsizlere sahip olmak, geçen yılki seçim sırasında bir kampanya etkinliği düzenleyerek korona virüs kısıtlamalarını ihlal etmek, kamuyu endişeye sevk edecek açıklamalarda bulunmak ve söylenti yaymak ve sömürge döneminden kalma devlet sırları yasasını ihlal etmek gibi suçlamalar yöneltilmişti.

1 ŞUBAT'TAN BU YANA TUTUKLU

Myanmar'da ordu 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi tutuklanmıştı. Uluslararası kamuoyunda sert tepkiyle karşılanan demokrasi karşıtı hareket, darbe karşıtı gösterilerde birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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