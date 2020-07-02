Son dakika... - Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 125'e yükseldi Son dakika gelişmesine göre - Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 125'e yükseldi Myanmar'ın Kachin eyaletinde yeşim taşı çıkarılan bir madende meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 125'e yükseldi.

- Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 125'e yükseldi

ARAKAN - Myanmar'ın Kachin eyaletinde yeşim taşı çıkarılan bir madende meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 125'e yükseldi.

Myanmar'ın Kachin eyaletinin Hpakant bölgesinde bulunan bir madende toprak kayması meydana geldi. Hpakant bölge yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, yeşim taşı çıkarılan madende meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısının 125'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, "Tüm kazazedeler yeşim taşı temizleyicileri. Arama-kurtarma çalışmaları oldukça tehlikeli durumda" ifadelerini kullanıldı.

Myanmar Bilgi Bakanlığı yetkilisi Tar Lin Maung ise yaptığı açıklamada, bazı cesetlerin çamura saplandığını belirterek ölü sayısının artacağını ifade etmişti.

Öte yandan yeşim taşı çıkarılan Hpakant bölgesinde sık sık toprak kayması meydana geldiği bildirildi. Kasım 2015'te bölgede meydana gelen heyelanda da en az 116 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA