Son dakika... Myanmar'da güvenlik güçlerinin silahlı şiddeti sonucu ölenlerin sayısı 521'e yükseldi
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Son dakika... Myanmar'da güvenlik güçlerinin silahlı şiddeti sonucu ölenlerin sayısı 521'e yükseldi

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika... Myanmar'da güvenlik güçlerinin silahlı şiddeti sonucu ölenlerin sayısı 521'e yükseldi

Son dakika haberler... KUALA Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 521'e yükseldi.

KUALA Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 521'e yükseldi.

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayımladığı günlük raporda son 24 saatte 11 kişinin daha yaşamını yitirdiği doğrulanırken toplam can kaybı en az 521 olarak belirlendi.

Ülkede 2 bin 608 kişinin gözaltında tutulduğu ve 120 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu raporda kaydedildi.

Öte yandan ülkenin en kalabalık şehri Yangon'da dün, protestolarda hayatını kaybedenlerin anısına akşam duası yapıldı.

Yangon meydanında toplanan on binlerce kişi, güvenlik güçlerinin öldürdüğü protestocular için mum yakarak dua etti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 500'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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