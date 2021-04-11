Son dakika: Myanmar'da güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölen sivillerin sayısı 701'e çıktı

Son dakika gelişmesine göre KUALA Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 701'e yükseldi.

KUALA Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 701'e yükseldi.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun yayımladığı günlük raporda, güvenlik güçlerinin sivillere silahlı müdahalede bulunduğu bölgelerden yeni can kayıpları olduğu bildirildi.

Raporda, toplam can kayıpları 701 olarak güncellenirken, 3 bin 12 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi.

Darbe karşıtı 656 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu belirtildi.

Dün Bago kentinde Myanmar ordusunun protestoculara silahlı müdahalesinde en az 82 kişi yaşamını yitirmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız