Son dakika... Myanmar'da gece protestolarında 4 kişi öldü
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Son dakika... Myanmar'da gece protestolarında 4 kişi öldü

13.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:00
Son dakika... Myanmar'da gece protestolarında 4 kişi öldü

Son dakika haberleri: KUALA Myanmar'da güvenlik güçlerinin, askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına tepki gösteren protestoculara müdahalesi sonucu dört kişi hayatını kaybetti.

KUALA Myanmar'da güvenlik güçlerinin, askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına tepki gösteren protestoculara müdahalesi sonucu dört kişi hayatını kaybetti.

Myanmar basınına göre, protestocular, gece Yangon şehrindeki polis merkezlerinin önünde toplandı.

Güvenlik güçleri, gözaltına alınan protestocuların serbest bırakılmasını talep eden göstericilere silahla müdahale etti.

Kalabalıklara açılan ateş sonucu Yangon'un Tharkeda ilçesinde iki kişi, Mingladone ve Hlaing'de de birer kişi hayatını kaybetti.

Protesto grupları, ölümlerin ardından cuntaya karşı daha fazla gösteri düzenleme sözü verdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dün, Myanmar'daki gelişmeleri yakinen takip ettiklerini belirterek "Sivil can kayıplarının artışına dair gelen bilgilerden endişe duyuyoruz." demişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye, darbeyi kınamıştı. Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde yaklaşık 80 gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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