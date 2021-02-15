Son Dakika | Myanmar'da darbe karşıtı protestolar devam ediyor - Askeri araçlar sokaklarda
15.02.2021 10:49 | Son Güncelleme: 15.02.2021 10:56
Son dakika habere göre Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı 6 Şubat'ta başlayan protestolar bugün de sürüyor.
Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı 6 Şubat'ta başlayan protestolar bugün de sürüyor. Yangon kentindeki Merkez Bankası binası önünde toplanan bir grup protestocu, darbe karşıtı sloganlar attı. Merkez Bankası önünde yoğun askeri hareketlilik göze çarptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kyaw Ye Lin