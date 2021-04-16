Son dakika! Myanmar'da darbe karşıtı komite, askeri hükümete karşı sivil hükümet kurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Myanmar'da darbe karşıtı komite, askeri hükümete karşı sivil hükümet kurdu

Son dakika! Myanmar'da darbe karşıtı komite, askeri hükümete karşı sivil hükümet kurdu
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre KUALA Myanmar'da askeri darbe karşıtı muhalif milletvekillerince seçilmiş hükümeti geri getirmek üzere kurulan Ulusal Meclisi Temsil Komitesi (CRPH), askeri hükümete karşı sivil hükümet kurduklarını duyurdu.

KUALA Myanmar'da askeri darbe karşıtı muhalif milletvekillerince seçilmiş hükümeti geri getirmek üzere kurulan Ulusal Meclisi Temsil Komitesi (CRPH), askeri hükümete karşı sivil hükümet kurduklarını duyurdu.

CRPH'den yapılan yazılı açıklamada, "2020'deki seçimlerin ardından halkın verdiği yetkiye dayanarak seçilmiş milletvekillerinden oluşan Ulusal Birlik Hükümetinin (NUG) kuruluşunu ilan ediyoruz." ifadesi yer aldı.

Ulusal Birlik Hükümetinin 15 isimli kabine listesi de açıklamada ilan edildi.

Suu Çii, sivil hükümetin kabinesinde

Eski Myanmar Devlet Başkanı Win Myint, kabinede yeniden "devlet başkanı" olarak yer alırken ülkenin gözaltındaki eski fiili lideri Aung San Suu Çii de "Devlet Danışmanı" olarak görevlendirildi.

Suu Çii'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) üst yöneticilerinden Mahn Win Khaing Than kabinede "başbakan" olarak yer aldı.

1 Şubat darbesinden sonra seçilmiş milletvekillerince kurulan CRPH, 1 Nisan'da Myanmar ordusunun 2008'de yaptığı yürürlükteki anayasayı tanımadıklarını duyurmuştu.

Komite, sivil hükümet kurma çalışmalarının nisanın ilk haftasında tamamlanacağını açıklamıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Meral Akşener Nikos Dendias Süleyman Soylu Yıldırım Akbulut
Magazin Hazal Kaya Bülent Ersoy Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Diego Metin Oktay Ünal Karaman Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! Myanmar'da darbe karşıtı komite, askeri hükümete karşı sivil hükümet kurdu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 12:27:35. #1.16#

title