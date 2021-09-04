Son Dakika | Myanmar'da darbe karşıtı gruplar 23'ten fazla askerin öldürüldüğünü açıkladı
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Son Dakika | Myanmar'da darbe karşıtı gruplar 23'ten fazla askerin öldürüldüğünü açıkladı

Son Dakika | Myanmar'da darbe karşıtı gruplar 23'ten fazla askerin öldürüldüğünü açıkladı
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Myanmar'ın Çin sınırında askeri darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), 23'ten fazla askerin öldürüldüğünü duyurdu.

Myanmar'ın Çin sınırında askeri darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), 23'ten fazla askerin öldürüldüğünü duyurdu.

The Hindu sitesinin haberine göre, MNDAA'nın sözcülerinden biri Çin sınırına yakın çatışmalarda en az 23 hükümet askerinin öldürüldüğünü aktardı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, 28 Ağustos'ta Shan Eyaletine bağlı Mongko'da askerler MNDAA'dan bir üssü ele geçirmeye çalışırken çatışmalar çıktı.

Grup sözcüsü, "Üssümüzü almaya geldiler. Onları gelirken vurduk." dedi.

28 Ağustos'ta 15, 1 Eylül'de yeniden başlayan çatışmalarda ise 8 askerin öldüğünü aktaran grup sözcüsü, MNDAA'dan da 1 kişinin öldüğünü belirtti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

BM ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınarken, cunta yönetimini hedefleyen yaptırım kararları alınmıştı.

İngiltere, daha önce de aralarında Myanmar Savunma Bakanı General Mya Tun Oo, İçişleri Bakanı Korgeneral Soe Htut ve İçişleri Bakan Yardımcısı Korgeneral Than Hlaing'i temel insan haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle yaptırım listesine almıştı.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 1006 kişi hayatını kaybederken ordu ile darbe karşıtı gruplar arasında çatışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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