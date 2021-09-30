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Son dakika! Myanmar'da askeri yönetim, Amerikalı gazetecinin tutukluluk halini savundu

AA / Emel Öz - Haberler | Güncel
Son dakika! Myanmar'da askeri yönetim, Amerikalı gazetecinin tutukluluk halini savundu

Edinilen son dakika haberine göre Myanmar'da askeri yönetimin sözcüsü Zaw Min Tun, mayıstan bu yana gözaltında olan ABD vatandaşı gazeteci Danny Fenster'ın gazeteciliğin dışında başka şeylerle de uğraştığı gerekçesiyle tutukluluk halinin devam ettiğini belirtti.

Myanmar'da askeri yönetimin sözcüsü Zaw Min Tun, mayıstan bu yana gözaltında olan ABD vatandaşı gazeteci Danny Fenster'ın gazeteciliğin dışında başka şeylerle de uğraştığı gerekçesiyle tutukluluk halinin devam ettiğini belirtti.

Sözcü Tun, düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Fenster'ın tutukluluk haliyle ilgili bir soruya Tun, "Gazeteciler sadece gazetecilik yapıyorlarsa, onları tutuklamak için bir neden yoktur. Danny Fenster bir gazetecinin yaptığından fazlasını yaptı." dedi.

Avukatı ve meslektaşları yaptıkları açıklamada, Fenster'ın herhangi bir suçu olmadığını ifade etti.

ABD vatandaşı gazeteci mayısta gözaltına alınmıştı

37 yaşındaki gazeteci, 24 Mayıs'ta Malezya'nın Kuala Lumpur şehrine gitmek üzereyken Yangon Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Yaklaşık 2 yıldır Yangon'da "Frontier Myanmar" adlı bir haber sitesi için çalışan Fenster, daha önce de "Myanmar Now" haber sitesinde editörlük yapmıştı.

1 Şubat'ta yönetime el koyan askeri yönetim, aralarında yabancı basın mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri
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