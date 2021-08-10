Son Dakika | Myanmar askeri yönetimi, Myanmar'ın BM Temsilcisi'ne suikastta parmağı olmadığını belirtti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Myanmar askeri yönetimi, Myanmar'ın BM Temsilcisi'ne suikastta parmağı olmadığını belirtti

Son Dakika | Myanmar askeri yönetimi, Myanmar'ın BM Temsilcisi'ne suikastta parmağı olmadığını belirtti
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre KUALA Myanmar'da askeri yönetim, geçen hafta Myanmar'ın Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Kyaw Moe Tun'a yönelik suikast girişimiyle bağlantısı olduğu iddialarını yalanladı.

KUALA Myanmar'da askeri yönetim, geçen hafta Myanmar'ın Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Kyaw Moe Tun'a yönelik suikast girişimiyle bağlantısı olduğu iddialarını yalanladı.

Myanmar ordusunun yayın organlarından MRTV'de yer alan haberde, BM Özel Temsilcisi'ne suikast yapılmak istendiği iddiasından askeri yönetimin habersiz olduğu belirtildi.

Haberde, askeri yönetimin, söz konusu suikastın arkasında olduğu iddialarını yalanladığı ifade edildi.

New York polisi, 6 Ağustos'ta, BM Özel Temsilcisi Tun'u öldürme girişiminde bulunduğu gerekçesiyle 2 Myanmar vatandaşını gözaltına almıştı.

Suikast zanlılarının, Myanmar ordusuna silah satan bir iş adamıyla bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 962 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

BM'den 'Afganistan'da savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara varabilecek ihlaller' uyarısı
BM'den "Afganistan'da savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara varabilecek ihlaller" uyarısı
Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli: İklim değişikliği yaygın, hızlı ve yoğun
Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli: İklim değişikliği yaygın, hızlı ve yoğun
BM'nin yeni iklim raporunda küresel ısınmayla birlikte sıcak hava dalgalarının artacağı, sıcak mevsimlerin uzayacağı, soğuk mevsimlerin ise...
BM'nin yeni iklim raporunda küresel ısınmayla birlikte sıcak hava dalgalarının artacağı, sıcak mevsimlerin uzayacağı, soğuk mevsimlerin ise...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Bülent Turan Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Fatih Terim Burak Yılmaz Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Myanmar askeri yönetimi, Myanmar'ın BM Temsilcisi'ne suikastta parmağı olmadığını belirtti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 12:56:16. #1.15#

title