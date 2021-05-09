Son dakika... Myanmar askeri yönetimi, ASEAN heyetinin ziyaretine güvenlik endişesi nedeniyle onay vermedi
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Son dakika... Myanmar askeri yönetimi, ASEAN heyetinin ziyaretine güvenlik endişesi nedeniyle onay vermedi

Son dakika... Myanmar askeri yönetimi, ASEAN heyetinin ziyaretine güvenlik endişesi nedeniyle onay vermedi
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... KUALA Myanmar'da askeri darbeyle seçilmiş hükümeti deviren ordu, ülkedeki krizi çözmek üzere Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinden (ASEAN) temsilci heyetinin Myanmar'a yapmayı planladığı ziyareti şimdilik uygun bulmadığını açıkladı.

KUALA Myanmar'da askeri darbeyle seçilmiş hükümeti deviren ordu, ülkedeki krizi çözmek üzere Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinden (ASEAN) temsilci heyetinin Myanmar'a yapmayı planladığı ziyareti şimdilik uygun bulmadığını açıkladı.

Askeri hükümet sözcülerinden Binbaşı Kaung Htet San, basın açıklamasında, ASEAN Genel Sekreteri Lim Jock Hoi'nin, beraberindeki heyetle ramazandan sonra Myanmar'a yönelik ziyaret planlarını değerlendirdi.

Binbaşı San, "Şu an ülkede güvenlik ve istikrarı öncelemekteyiz. Güvenliği sağlar sağlamaz ASEAN heyetinin ziyaretini kabul edeceğiz." dedi.

ASEAN liderleri, Myanmar krizini çözmek üzere 24 Nisan'da Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir araya gelmişti.

Liderler toplantısında Myanmar'da şiddetin bir an önce durdurulması, taraflar arasında diyalog sürecinin başlatılması, ASEAN'ın tayin edeceği özel temsilcinin Myanmar'a ziyarette bulunması, Myanmar'a insani yardım ulaştırılması ve diyalog sürecinde ASEAN'ın gözlemci olarak yer alması konularında mutabakata varılmıştı.

Askeri yönetim, "sivil hükümeti" terörist grup olarak niteledi

Öte yandan Myanmar askeri yönetimi, darbeyi tanımayan milletvekilleri tarafından kurulan ve "sivil hükümet" olarak tanımlanan Ulusal Birlik Hükümeti'ni (NUG) "terörist grup" olarak nitelendirdi.

Ordunun yayın organlarından Myawaddy TV'de gece yarısı yayımlanan bildiride, darbe karşıtı milletvekillerinin oluşturduğu Ulusal Meclisi Temsil Komitesi (CRPH), NUG ve Halk Savunma Kuvvetleri (PDF) adı altında kurulan silahlı yapılanma "terörist grup" ilan edildi.

Askeri yönetimin bildirisinde, "Halkımızı bu terörist gruplarla hareket etmemeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Myanmar'da darbe karşıtı milletvekilleri, 16 Nisan'da askeri hükümete karşı NUG'yi kurduklarını ilan etmişti.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestoculara silahlı müdahalesi sonucu en az 776 sivil hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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