Son dakika... Mut'ta bulunan Nureddin Sofi Türbesi restore edilecek Son dakika haberleri... Karamanoğulları Beyliği'nin kurucusu ve ilk beyi Nureddin (Nure) Sofi'nin Mut ilçesindeki türbesi restore edilecek.

Karamanoğulları Beyliği'nin kurucusu ve ilk beyi Nureddin (Nure) Sofi'nin Mut ilçesindeki türbesi restore edilecek. Mut Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, tescilli anıt olan Nureddin Sofi Türbesinin restorasyon projesinin Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığı bildirildi. Proje kapsamında yıl içerisinde restorasyon çalışmalarının başlanacağı belirtildi. Kaynak: AA