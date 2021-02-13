Son dakika... Musul ve Kerkük'te düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi 16 terörist yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Irak güvenlik güçleri tarafından Musul ve Kerkük'te düzenlenen operasyonlarda terör örgütü DEAŞ üyesi 16 kişi yakalandı.

Irak güvenlik güçleri tarafından Musul ve Kerkük'te düzenlenen operasyonlarda terör örgütü DEAŞ üyesi 16 kişi yakalandı.

Irak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Musul kentinin çeşitli bölgelerinde terör örgütü DEAŞ militanlarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonların kent merkezi ve kente bağlı ilçe ve köylerde yapıldığına işaret edilen açıklamada, toplam 13 teröristin yakalandığı aktarıldı.

Açıklamada, Kerkük kent merkezinde de polis tarafından yapılan baskında DEAŞ mensubu 3 kişinin yakalandığı ifade edildi.

Baskının Kerkük kent merkezindeki Penca Ali semtinde iki ayrı adrese yapıldığı aktarılan açıklamada, teröristlerin ilk sorgulamalarının ardından mahkemeye sevk edildikleri bildirildi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb