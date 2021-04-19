Son dakika! Müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

Son dakika habere göre Konya'nın Kulu ilçesinde tek katlı müstakil bir ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Konya'nın Kulu ilçesinde tek katlı müstakil bir ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde bulunan tek katlı müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Necdet Timur'a ait tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, yangın itfaiyenin müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı