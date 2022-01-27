Son dakika: Mustafa Muhammed'in yerine sınava giren arkadaşına gözaltı - Haberler Spor
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Son dakika: Mustafa Muhammed'in yerine sınava giren arkadaşına gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika: Mustafa Muhammed'in yerine sınava giren arkadaşına gözaltı

Son dakika haberine göre Mısır Başsavcılığı, Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed'in yerine sınava girdiği iddia edilen arkadaşına soruşturma kapsamında 4 günlük gözaltı kararı verdi.

Mısır Başsavcılığı, Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed'in yerine sınava girdiği iddia edilen arkadaşına soruşturma kapsamında 4 günlük gözaltı kararı verdi.

Mısır basınında yer alan haberlere göre, Mısır'ın Giza şehrindeki bir eğitim enstitüsünde Galatasaray'ın futbolcusu Mustafa Muhammed'in arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişinin Muhammed'in yerine sınava girdiği belirtilmişti. Haberlerde, o kişinin 3 sınava girdiğini itiraf ettiği aktarıldı.

Mısır Başsavcılığının sanığın suçunu itiraf etmesinin ardından soruşturma kapsamında 4 günlük gözaltı kararı verdiği ve soruşturmanın devam edeceği belirtildi.

Sanığın, Muhammed'in Afrika Uluslar Kupası'nda yer aldığı için arkadaşına yardım etmek istediğini söylediği ifade edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Galatasaray, Gözaltı, Mısır, Spor, Haber

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