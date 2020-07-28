Son Dakika | Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleriyle bayramlaştı
Son dakika spor haberi: Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı yönetim kurulu üyeleriyle bayramlaştı.
28.07.2020 21:05 | Son Güncelleme: 28.07.2020 22:21
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı yönetim kurulu üyeleriyle bayramlaştı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulunun olağan haftalık toplantısı Mustafa Cengiz'in başkanlığında gerçekleştirildi.
Bayram öncesi gerçekleştirilen ve gündeme dair konuların ele alındığı yönetim kurulu toplantısı sonrasında başkan Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleriyle bayramlaştı.
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Kaynak: AA