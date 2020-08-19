HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son Dakika: Mustafa Cengiz: "Cumrhurbaşkanımıza Türk sporuna desteklerinden dolayı teşekkür ederim"

Son dakika haberi... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türk sporuna desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımızın her şeyden haberi var. İyi ki var. Bütün branşlarla ilgileniyor.

Son Dakika: Mustafa Cengiz:
19.08.2020 16:27 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:38

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türk sporuna desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımızın her şeyden haberi var. İyi ki var. Bütün branşlarla ilgileniyor. Her bir araya geldiğimde öyle sorular soruyor, anlatıyor ki kalıyorum. Müthiş hakim" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen erkek voleybol takımının imza töreninde gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Futbol takımına yapılacak transferler ile ilgili sorulan soruya Cengiz, "Lansman yapıyoruz, adam 60 milyon TL para vermiş, millet, 'Ali ne olacak, Veli ne olacak' diyor. Cevap veriyorsun, 'Başkan güvenlik kamerası görse konuşuyor' diyorlar. Cevap vermiyorsun, 'Konuşacak bir şeyi yok' diyor. Herkes kendi destanını yazar. Biz Galatasaray olarak 49 kere dedim, bu kültürde geldik. Biz, bizi isteyenle beraber oluruz. Yoksa biz parasal tuzaklara düşmemeye çalışırız. Bunu çok açık konuşayım. Bütün oyuncular değerli. Hayatını buna vermiş. Bu insanlar başarılı olmak için birçok şeyden feragat ediyorlar. Çok büyük saygı duyuyorum. Teknik ekibimizle birlikte, scoutlarla birlikte Galatasaray için en doğru çözümü bulmaya çalışıyoruz. Bizi açık tehdit ediyorlar. 'Sen limitlere karşı çıkıyorsun' diyorlar. Hayır arkadaşlar. Ben niye limite karşı çıkayım? Benim rakibim en iyilerini alsın. Ben çıtayı yükselteyim, ben kimseden rahatsız olmam. Rakibim ne kadar güçlü ise ben o kadar güçlüyüm. Bir kural var. Orada kırmızı, yeşil ışık var. Ben bunu yarın uymaz isem orada anarşi vardır, kaos vardır, devlet yoktur. Benim aldığım eğitim, kurallara uymak lazım. Kurallara uymazsanız olmaz, sandalye oturmak içindir, üzerinde zıplamak için değildir. Sıçrarsanız sirke gitmeniz lazım. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yoksa benim değerli rakibim Fenerbahçe ile ne işim var. Başkanı ile hiçbir şeyim yok. Kişisel de sempatim var. Sağ olsunlar bedava hastane bile yaptılar. Bedava tedavi görmüşüm. Onu da söyleyeyim. Ali Bey öyle bir insan değil. Fakat yalanlama yapmasını isterdim. Çünkü camiasının önemli isimleri bunu yazdılar. Üzüldüm, gülümsedim. Allah beni öyle bir duruma düşürmesin. Biz gerektiğinde kafamıza kurşun sıkıp, gitmesini biliriz" diye cevap verdi.

"Cumrhurbaşkanımıza teşekkür ederim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmeye de değinen Başkan Cengiz, "Cumhurbaşkanı ile görüşme derdiniz vergiymiş dediler. 2.5 yıl oldu. 550 milyon verginin 300'ünü ödedik. Başkaları da benim gibi rakam versin istiyorum, kimse rakam vermiyor. 300 milyon ödedik, 200 milyon borcumuz var. 10-15 yıl önceden var. Diğer kulüplerde de var. Onlar söylemiyor. Kombine aldık, loca aldık. 100 lira diyelim, 20 lirası kulübe, 80 lirası bağış. Maliye 'Yapamazsın' dedi. 'Vergi kaçıyorsun' dedi. Galatasaray kamu yararına dernek, Fenerbahçe, Beşiktaş öyle. Her üçümüze de ağır cezalar verdi. Ama bizim vergimiz siliniyormuş. Bizim ne kadar siliniyorsa, taksitlendiriliyorsa onların da o kadar. Hiçbir farkımız var. Cumhurbaşkanım ile 1 saate aşkın görüştüm. Ben 68 kuşağıyım. Çok başkanla, devlet başkanıyla çalışma şansına eriştim. Cumhurbaşkanımızın her şeyden haberi var. İyi ki var. Bütün branşlarla ilgileniyor. Her bir araya geldiğimde öyle sorular soruyor, anlatıyor ki kalıyorum. Müthiş hakim. Ben adım gibi biliyorum ki şu toplantının da özetini alıyordur. Bu sadece Galatasaray için değil, rakiplerimizi, dünyayı izliyor. Bu bizim için şans. Biz bunu dediğimizde efendim 'Cumhurbaşkanına biat etti' diyor. Bu mantığı bırakın. Yiğidi öldürün hakkını inkar etmeyin. Türk sporuna müthiş destek veriyor. Sadece Galatasaray'a değil. Bu stadı kendisi olmasaydı bu fiziki mekan olmazdı. Bunu niye yadsıyoruz. Rahmetli Alpaslan Dikmen, 'Galatasaray için bir taşı ileri götürene saygı duyarım' diyor. Aynı şeyi neden bazı insanlara teşekkür etmeyi siyaseten esirgiyoruz. Cumhurbaşkanıma geçmiş dahil, bugün dahil Türk sporu adına teşekkür ederim. Herkese eşit yaklaşıyor. İlgisinin devam etme dileğiyle teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Kariyer, maddiyatın önünde olmalı"

Futbol harcama limitlerine karşı oldukları için tehdit aldıklarına yönelik söylediği sözlerinin hatırlatılması üzerine Mustafa Cengiz, "Fiziki tehdit yok. Mecazi anlamda söyledim. Bütün sosyal medyada idam ediliyoruz. Şöyle deniyor, 'Yarın senin de başına gelir'. Bunu aynen diyorlar. Bizi köylü kurnazlığı yapmakla Böyle bir mantık olur mu? Çulsuz diyor. Öbürü daha zengin diyor. İsim vermiyorum. Bir insanı zenginliği ile övüyorsanız, onun önünde eğiliyorsanız, daha zengin biri geldiğinde yere yapışmanız gerekir. Gelecek kuşakları sırf maddiyatı olduğu için başa eğdirmeye yönelik sözler sarf ediyorsanız vay haline. İnsanların, sporcuların kariyerleri vardır. Ben paralı olan kişiden daha fazla hürmet ederim. Kariyer, maddiyatın önünde olmalı. Bunu asla unutmayın. Biz düşersek cezamızı çekeriz. Çocuklarımıza bunu vermezsek tehlikeli, kırılgan bir kuşak oluştururuz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi Magazin
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza zam geldi Ekonomi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza zam geldi
Son Dakika: Genç kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında tutuklama kararı çıkarıldı Güncel
Son Dakika: Genç kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında tutuklama kararı...
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı Güncel
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü Dünya
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Son Dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi Güncel
Son Dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Bim, Şok, Migros ve CarrefourSa arasında en çok kar eden market Bim oldu
Bim, Şok, Migros ve CarrefourSa arasında en çok kar eden market Bim oldu
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı
Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular
Çin'de yeni koronavirüs alarmı! Son tespitler sonrası dondurulmuş gıda ithalatını durdurdular
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
İstanbul'da bir kişi eski çalışanı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
İstanbul'da bir kişi eski çalışanı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri
Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor
Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor
Seyir halinde at yarışı oynayan taksi şoförü trafikten men edildi
Seyir halinde at yarışı oynayan taksi şoförü trafikten men edildi
Şevval Sam'dan sevgilisine şiddet uygulayan Ozan Güven'e tepki: Aynı filmde oynamam
Şevval Sam'dan sevgilisine şiddet uygulayan Ozan Güven'e tepki: Aynı filmde oynamam
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
MasterChef'in ilk takım oyununda gerginlik haf safhada! Serhat ve Eray laf dalaşına girdi
MasterChef'in ilk takım oyununda gerginlik haf safhada! Serhat ve Eray laf dalaşına girdi
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Angela Merkel Vladimir Putin Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Yeşim Salkım Engin Altan Düzyatan
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Süleyman Seba Malcolm Thomas Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Çocuk Karar Silah Antalya
Şu an buradasınız: Son Dakika: Mustafa Cengiz: "Cumrhurbaşkanımıza Türk sporuna desteklerinden dolayı teşekkür ederim" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 16:38:41. #1.15#
title