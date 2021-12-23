Son dakika! Muşlu öğrenciler, Sarıkamış şehitlerini andı - Haberler
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Son dakika! Muşlu öğrenciler, Sarıkamış şehitlerini andı

Son dakika! Muşlu öğrenciler, Sarıkamış şehitlerini andı
AA / Veysel Eşin - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Muş'un Malazgirt ilçesindeki öğrenciler, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesindeki öğrenciler, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

İlçeye bağlı Beşçatak Köyü İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle gerçekleştirdikleri etkinlikte kar üzerinde Sarıkamış Harekatını canlandırmaya çalıştı.

Senaryo gereği harekata katılan çocuklar, kar altında askeri yazlık kıyafetlerle ilerlemeye çalıştı.

Soğuk hava ve kar nedeniyle şehit olan askerlerin ellerindeki Türk bayrağını düşürmemesi duygusal anlara sahne oldu.

Son dakika! Muşlu öğrenciler, Sarıkamış şehitlerini andı

Son dakika! Muşlu öğrenciler, Sarıkamış şehitlerini andı

Son dakika! Muşlu öğrenciler, Sarıkamış şehitlerini andı

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AA / Veysel Eşin - Son Dakika Haberleri

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