Son Dakika | MÜSİAD SAMEKS ocakta 50,2 puana yükseldi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), ocakta önceki aya göre 1,4 puan artarak 50,2 değerine yükseldi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Ocak 2022 sonuçları açıklandı.

Buna göre, ocakta mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Bileşik Endeks, önceki aya göre 1,4 puan artarak 50,2 olarak gerçekleşti.

Endekste gözlenen artışta önceki aya göre 1,6 puan yükselerek 53 değerine ulaşan sanayi sektörü endeksi belirleyici rol oynarken, hizmet sektörü endeksi ise 1,7 puanlık artışına karşın 49,7 ile bu dönemde de referans değerin altında seyretti.

Sanayi sektöründe gözlenen artışta yeni siparişlerde yaşanan toparlanma etkili olurken, hizmet sektöründe ise önceki aya göre girdi alımlarındaki artışa karşın iş hacminin durgun görüntüsü sürdü.

Söz konusu gelişmeler neticesinde 50,2 seviyesinde gerçekleşen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, yeniden referans değerin üzerine yükselerek ocak ayına ilişkin ekonomik aktivitede canlılığa işaret etti.

Sanayi sektöründeki toparlanma dikkat çekti

Yılın son ayında 50 referans değerinin altına gerileyerek olumsuz bir görünüm arz eden mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Bileşik Endeks, ocakta 50,2 seviyesine yükselerek ekonomik aktivitenin ivme kazandığına işaret etti.

Bu dönemde bilhassa yeni siparişlerdeki artışla sanayi sektöründeki toparlanmanın hızlanması dikkati çekerken, döviz kurunda istikrarın sağlanmasıyla birlikte sektördeki firmaların ön alımları da azaldı.

Hizmet sektöründe ise önceki aya göre kaydedilen nispi toparlanmaya karşın aralıkta başlayan durağan görünüm ocakta da sürdü. İş hacminde yaşanan daralmalar ön plana çıktı. Geçen ay her iki sektörde de olumsuz seyreden tedarikçilerin teslimat süresi alt endekslerinin yeniden pozitife dönmesi ise firmaların mal ve hizmet tedarikinde yaşadıkları aksaklıkların bu dönem itibarıyla sonlandığına işaret etti.