Son dakika... Muş Tanıtım Platformundan Başkan Asya'ya ziyaret Son dakika gelişmesine göre Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Tanıtım Platformu Başkanı Fırat Aykan ve yönetim kurulu üyelerini tarihi hizmet binasında kabul etti.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Tanıtım Platformu Başkanı Fırat Aykan ve yönetim kurulu üyelerini tarihi hizmet binasında kabul etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Asya, Muş'un tanıtımı amacıyla kurulan platformun başarılı hizmetler yapması temennisinde bulundu.

Kentin tüm güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak amacıyla faaliyetlerine başlayan platformun temsilcilerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Asya, "Fikir ve projeleriyle bir farkındalık oluşturacaklarına inandığım platformun röportaj projelerinin ilkine ev sahipliği yaptık. Muşumuzu ve vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren konular üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Nazik ziyaretlerinden dolayı Muş Tanıtım Platformu ailesine teşekkür ederim." diye konuştu.

Platform Başkanı Aykan da yaptıkları çalışmalar ve projeleri hakkında Asya'ya bilgi verdi.

Kaynak: AA