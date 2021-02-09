Son Dakika | Muş'ta uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama
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Son Dakika | Muş'ta uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama

09.02.2021 19:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 19:50
Son Dakika | Muş'ta uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama

Son dakika haber: Muş'ta bir otomobilde yapılan aramada 985 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Muş'ta bir otomobilde yapılan aramada 985 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan" kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Kentte dün durdurulan bir otomobilde 985 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Araçta yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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