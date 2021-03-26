Son dakika... Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Son dakika... Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Son dakika haberi: Muş'ta uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şahıstan biri tutuklandı.

Muş'ta uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şahıstan biri tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyon kapsamında 25 Mart'ta 2 şahıstan 113,36 gram metamfetamin, 1,63 gram bonzai maddesinin ele geçirildiği belirtildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan birinin tutuklandığı, birinin ise adli kontrol tedbir kararıyla serbest bırakıldığı kaydedildi. - MUŞ

Son dakika... Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Son dakika... Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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